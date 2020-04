Paar feiert 65. Hochzeitstag am Fenster "Die Liebe steht eben über Corona"

Sie lebt in einem Pflegeheim, er in einer betreuten Wohnung 80 Meter daneben. Treffen dürfen sie sich wegen der Coronakrise nicht - deshalb warf sich das Paar in Nürnberg zur Eisernen Hochzeit Luftküsse zu.