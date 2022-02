Coronaprotest von Truckern in Kanada Richter verbietet Lkw-Fahrern in Ottawa zehn Tage lang das Hupen

Mit lautem und ständigem Hupen protestieren Trucker in Ottawa seit Tagen gegen die Coronaregeln und stören das öffentliche Leben. Ein Richter will den Krach in Kanadas Hauptstadt nun eindämmen – mit einer einstweiligen Verfügung.