Deutschland im Lockdown "Meine Jungs daddeln 8 Stunden am Tag - also wie vor Corona"

Im Klinikum in Dortmund fühlt es sich gespenstisch ruhig an. In Fürth will man die Demokratie erhalten. Und Daddeln geht immer. Tag 9 unseres Videotagebuchs aus Deutschland im Ausnahmezustand.