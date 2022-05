Kindheit in DDR-Heimen Sie verdankt dem System alles, er verflucht seine Peiniger bis heute

Hunderttausende Kinder lebten in der DDR in Heimen, Menschen wie Jürgen Rothe erfuhren dort Gewalt und Demütigung. Eine Studie zeigt nun: Für manche bedeutete es die Rettung – so auch für Heike Seider. Wie passt das zusammen?