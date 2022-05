Diese Selbstlosigkeit der unheilbar an Darmkrebs erkrankten BBC -Moderatorin hat offenbar auch Queen Elizabeth II. beeindruckt. Die 96-jährige britische Königin erhob James in den Adelsstand. Die Monarchin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilt die britische Regierung mit.

Sie ist schwer krank – und will anderen helfen: Deborah James sammelte mit einer Spendenaktion binnen weniger Tage mehr als vier Millionen Pfund für eine Krebshilfe-Organisation.

James hatte 2016 die Diagnose Darmkrebs erhalten. Seither hielt sie ihre mehr als 500.000 Follower auf Instagram über Behandlungen und den Verlauf der Krankheit auf dem Laufenden.

Am Montag machte sie öffentlich, dass sie nicht mehr lange zu leben habe und zum Sterben in ihr Elternhaus gezogen sei. Der BBC sagte James, sie wolle so viel Zeit wie möglich noch mit ihrer Familie verbringen. Dies sei der Ort, »wo ich immer sterben wollte«.

Zugleich rief sie die Spendenkampagne unter dem Namen »Bowelbabe Fund« – nach dem englischen Begriff »bowel cancer« für Darmkrebs – ins Leben. Sie sagte: »Letztendlich möchte ich, dass keine anderen Deborahs das durchmachen müssen.«