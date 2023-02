»Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Darf ich gerade mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten?«

»Liebe Reisende…«

»Liebe Fahrgäste…«

»Sehr verehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer…«

»So, liebe Freunde der Eisenbahn...«

Ansage mal anders. Im Alltag hören die Fahrgäste eher weg als hin, wenn Lokführinnen oder Lokführer im Zug mit ihnen sprechen. Durch vorgefertigte Sätze und technische Begriffe verstehen sie oft nur Bahnhof.

Er will das ändern: Kommunikationstrainer Steffen Popp. In seinem Seminar bringt er zukünftigen Lokführern bei, wie man Ansagen macht, die bei den Fahrgästen ankommen. Sein Motto: »Erzählen statt Quälen«.

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Wenn wir jetzt tatsächlich eine Bremsenstörung haben: Verehrte Fahrgäste, schönen guten Morgen, hier spricht Ihr Lokführer oder Ihre Lokführerin. Wie Sie bereits merken, geht es ein bisschen langsamer voran. Im Moment zickt das Fahrzeug ein bisschen, das kennen Sie sicherlich von zu Hause: Nicht alles funktioniert immer reibungslos. Ich kümmere mich da jetzt mal drum und dann sehen wir gleich weiter. Vielen Dank.«

Bei einigen Bahn-Mitarbeitern haben sich über die Jahre wiederkehrende Floskeln und Worthülsen eingeschlichen, beispielsweise bei ihren Ansagen als Zugbegleiter. Der ehemalige Radio-Moderator Steffen Popp findet und benennt sie.

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Sehr verehrte Fahrgäste, manamanamanamana, manamanamana, manamana, manamanama. Es ist halt, weil es schon immer so war, weil man sich daran gewöhnt hat, an die ganze Geschichte. Was sind denn Verzögerungen im Betriebsablauf? Was ist es? Wir wissen es nicht.«

Hans-Christian Erb, Lokführer in Ausbildung:

»Soll ich ehrlich sein? Der Lokführer kommt später, denn er hat die Bahn genommen, zum Beispiel.«

Mit den sieben Seminarteilnehmern geht Steffen Popp zu einer stillgelegten S-Bahn in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Hier sollen sie das Gelernte gleich umsetzen und Ansagen machen, in denen mehr Persönlichkeit und weniger Bahnsprache drinsteckt.

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Und dann nehmen wir jetzt mal eine Situation und wir sind mal gespannt. Die anderen wissen jetzt die Situation nicht. Du sagst mir jetzt mal die Weichenstellung, allerdings ohne das Wort Weichenstörungen, weil es ja auch so ein Bahnwort ist. Okay, also ich gehe, ich gehe mal raus, ich lasse euch mal allein hier und dann sagt das einfach mal, dann hören wir mal, wie die das dahinten sehen und so, wir hören uns einfach mal!«

Julian Kubbe, Lokführer in Ausbildung:

»Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Darf ich gerade mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie Sie sehen, haben wir ja schon eine gewisse Zeit hier. Und ich habe gerade mit Fahrdienstleiter gesprochen. Eine Weiche ist kaputtgegangen. Die Monteure sind schon bestellt, und auf dem Weg. Aber das kann eine Weile dauern. Die sind nicht vor Ort. Wir kümmern uns um das Problem. Und sobald ich was Neues weiß, melde. Ich mich wieder.«

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Also erst mal, wie war das von ihm?

Seminarteilnehmer:

»Verständlich. Ausführlich.«

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Wie fandest du es?«

Julian Kubbe, Lokführer in Ausbildung:

»Naja, ein bisschen gestammelt, aber die Information ist rübergekommen und vor allem war es wichtig, dass ich gesagt habe: ›Wir kümmern uns darum‹. Damit der Fahrgast weiß, dass er sich gut aufgehoben fühlt.«

In der Vergangenheit durften Lokführerinnen und Lokführer nur ganz bestimmte Ansagen machen, nach festen Regeln und Richtlinien. Platz für Kreativität oder Persönlichkeit blieb da nicht.

Steffen Popp nervten die charakterlosen Ansagen. 2014 beschwerte sich der Kommunikationstrainer in einem Brief bei der Deutschen Bahn und sagte, er könne das besser. Der Konzern ließ sich auf Popps Vorschläge ein – und änderte seine bundeseinheitlichen Sprachregelungen nach den Vorstellungen des Beraters. Die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, ist aber nicht immer einfach.

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Die Bahnsprache hat eine magische Geschichte: Die wartet hinter jeder Tür, in jedem Führerstand. Wenn wir da sitzen und sagen: Christian, da ist er wieder, komm her, bei mir fühlst du dich wohl. Sag es doch ganz einfach so und so und so, das kannst du. «

Hans-Christian Erb, Lokführer in Ausbildung:

»Ich war strikt auf dieses seriöse Bahn-Amtsdeutsch gedrillt. Ich hatte gedacht, ich brauche kein Ansagen-Training mehr.«

Nach dem Kommunikationsseminar mit Steffen Popp geht es auch anders. Beispiel: Kühe auf der Strecke.

Hans-Christian Erb, Lokführer in Ausbildung:

»Liebe Reisende, wir sind jetzt gerade zum Stehen gekommen. Ich habe vor mir ein paar Tiere stehen. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich damit umgehen muss und was wir jetzt machen, ob wir die vom Gleis schubsen oder ob wir Hilfe bekommen. Vielen Dank.«

Zwar sollen die angehenden Lokführer ihre Ansagen so machen, wie sie auch im Alltag sprechen – jedoch ist auch bei Steffen Popp nicht alles erlaubt:

Steffen Popp, Kommunikationstrainer:

»Was wir nicht wollen, ist Ironie, Sarkasmus, eine Witze-Show. Das soll immer Bahn-Inhalt haben. Und die Deutsche Bahn gibt natürlich mit ihren Richtlinien die Leitplanken vor wie ich das aber innerhalb dieser Leitplanken, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen verkaufe, das ist meine ganz eigene Geschichte.«

Verspätungen und Störungen wird es bei der Deutschen Bahn auch in Zukunft geben. Aber wenigstens sollen die Fahrgäste dann verstehen, wo das Problem liegt und wer sich darum kümmert.