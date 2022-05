Deutsche Bahn Kabelbrand in Hamburg – Fernverkehr stark beeinträchtigt

Ein Feuerwehreinsatz in Hamburg beeinträchtigt den Zugverkehr auch überregional stark. Wegen eines Kabelbrandes am Donnerstagabend komme es im Fernverkehr bis voraussichtlich in die Mittagsstunden des Freitags zu größeren Beeinträchtigungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Es gebe Verspätungen und Zugausfälle.