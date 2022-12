Das DRK versuche etwa bei Kindern und Jugendlichen unter anderem durch die Stärkung der Schulsozialarbeit entgegenzuwirken, sagte Hasselfeldt. Doch es fehle wie bei der Schuldnerberatung eine verlässliche Finanzierung.

Tafeln in Deutschland arbeiten am Limit

Bei den Tafeln in Deutschland ist die Lage bereits seit Monaten angespannt. »Die Lage der Tafeln in Deutschland ist so herausfordernd wie noch nie zuvor in der 30-jährigen Geschichte«, hieß es zuletzt vom Dachverband der Tafeln. Es kämen mehr Kundinnen und Kunden, während gleichzeitig weniger Lebensmittel gespendet würden.