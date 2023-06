15 Prozent der Befragten in der Stadt sowie etwa elf Prozent auf dem Land unterstützen demnach auch pflegebedürftige Familienmitglieder. Eine kleine Minderheit, knapp fünf Prozent, übernimmt die Pflege. Auch außerhalb der Familie bringen sich Ältere ein. So geht rund ein Fünftel der 60- bis 90-Jährigen einem Ehrenamt nach. In der Stadt liegt die Quote etwas höher als auf dem Land. Rund die Hälfte der Älteren gibt zudem an, stark politisch interessiert zu sein.