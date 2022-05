Die Zahl der Geburten kann in Deutschland bereits seit Jahren nicht mehr die Zahl der Todesfälle kompensieren. Im vergangenen Jahr war die Differenz, das sogenannte Geburtendefizit, allerdings historisch hoch: Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden mitteilt , habe es 2021 das höchste Geburtendefizit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben.

Geburtenrückgang und Überalterung in Südkorea: »Es ist leer hier, überall leer«

Geburtenrückgang und Überalterung in Südkorea: »Es ist leer hier, überall leer«

Geburtenrückgang und Überalterung in Südkorea: »Es ist leer hier, überall leer« Von Katharina Graça Peters, Seoul

Geburtenrückgang und Überalterung in Südkorea: »Es ist leer hier, überall leer« Von Katharina Graça Peters, Seoul

Geburtenzahl: In Deutschland werden deutlich mehr Geschwisterkinder geboren

Geburtenzahl: In Deutschland werden deutlich mehr Geschwisterkinder geboren

Geburtenzahl: In Deutschland werden deutlich mehr Geschwisterkinder geboren

Geburtenzahl: In Deutschland werden deutlich mehr Geschwisterkinder geboren

Die Zahl der Neugeborenen war im vergangenen Jahr gestiegen. Doch obwohl so viele Kinder geboren wurden wie seit 25 Jahren nicht mehr, konnte dies die Zahl der Toten nicht ausgleichen. Seit vielen Jahren gibt es in Deutschland mehr Tote als Geburten. Den letzten Geburtenüberschuss gab es 1971 – seitdem überstieg die Zahl der Toten die der Neugeborenen konstant. Für 2021 wurde das 50. Defizit in Folge registriert.