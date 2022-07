Deutschland wird zur Rentner-Republik So wenig junge Menschen wie noch nie

In Deutschland sinkt die Zahl und der Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit Ausnahme des Jahres 2015 seit 2005 kontinuierlich, wie Destatis weiter mitteilte. Den höchsten Anteil an der Gesamtbevölkerung hatten junge Menschen in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre, als die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer im jugendlichen Alter waren. 1983 lebten 13,1 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren in Deutschland. Damit machten sie einen Anteil von 16,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus.