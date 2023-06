Im Jahr 2022 hat es deutlich mehr Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland als im Jahr zuvor gegeben. So hätten die Jugendämter mehr als 66.400 Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen, teilte das Statistische Bundesamt mit – das seien 40 Prozent beziehungsweise 18.900 Fälle mehr als im Jahr zuvor.