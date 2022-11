Schimmel, Wasserschäden, Aufzug kaputt In den Horrorhäusern von Rendsburg

Monika Baum wohnt in der Liegnitzer Straße in Rendsburg. Sie und andere Mieter fühlen sich als Betrugsopfer – über den Tisch gezogen von Hausbesitzern, die Wohnungen vermieten, in denen das Leben eine einzige Zumutung ist.