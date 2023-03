Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme) Die Katastrophe hat die Menschen nicht näher zusammengebracht

Vier Wochen ist das Erdbeben in der Türkei und Syrien jetzt her. Noch immer gibt es Nachbeben in der Region, geologisch und politisch. Kann es gelingen, die Region wieder so aufzubauen wie Deutschland nach 1945?