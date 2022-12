Am 10. Januar 2014 laufen gegen 23 Uhr 13 teils vermummte Männer in das Wettbüro Expekt. Im Hinterzimmer spielt Tahir Özbek Karten. Der Mann hatte sich zuvor mit Mitgliedern der Hells Angels angelegt. Nun ist für die Rocker der Moment der Abrechnung gekommen. Recep O. zieht eine Waffe und schießt achtmal auf sein Opfer, sechs Schüsse treffen Tahir Özbek tödlich. Auch Kronzeuge Kassra Zargaran war mit dabei. In dieser Episode spricht er über die Vorgeschichte der Tat und warum er mit den anderen ins Wettbüro gegangen ist. An einen Mordauftrag von Rocker-Boss Kadir Padir kann er sich aber nicht erinnern. Kassras Aussagen vor Gericht brachten schließlich alle Tatbeteiligten lebenslang hinter Gitter.