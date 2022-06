Insgesamt war die DLRG eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr in 76.664 Fällen im Einsatz – fast dreimal so oft wie im Jahr zuvor, als es 24.747 Einsätze gegeben hatte. Unter den Einsätzen waren 2021 demnach 40.833 medizinische Hilfen. Weiter gab es laut Jahresbilanz 225 Einsätze, bei denen Tieren geholfen wurde. In 775 Fällen hätten die Helferinnen und Helfer zudem Umweltgefahren abgewehrt und in 3066 Sachwerte wie Wassersportgeräte gesichert, hieß es.

Der Verband war nach eigenen Angaben mit 45.000 Kräften an 1196 Freigewässern sowie in 1289 Schwimmbädern für Sicherheit am und im Wasser im Einsatz. Allein an den 86 DLRG-Stationen an Nord- und Ostsee waren den Sommer über 4580 ehrenamtlich Rettende im Einsatz.