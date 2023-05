Meiste Badetote in Bayern

Im vergangenen Jahr ertranken 355 Menschen in Deutschland, 56 mehr als im Jahr zuvor – zu 80 Prozent waren es Männer.

Den Rettungsschwimmern habe der Hitzesommer 2022 »an den Gewässern viel abverlangt«, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Im Einsatz waren die Wasserretter in fast 1300 Schwimmbädern sowie an knapp 1400 Gewässern, darunter viele Strände an Nord- und Ostsee.

Die meisten Todesfälle durch Ertrinken gebe es aber nicht am Meer, sondern an Binnengewässern, sagte DLRG-Präsidiumsmitglied Achim Wiese. In Berlin und Nordrhein-Westfalen ertranken demnach im vergangenen Jahr doppelt so viele Menschen wie 2021.