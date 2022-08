Erst in der Nacht zu Mittwoch hatte ein Güterschiff auf dem Rhein für Behinderungen gesorgt. Das Schiff hatte einen Maschinenschaden und versperrte stundenlang die Fahrrinne zwischen St. Goar und Oberwesel. Es war an einer Engstelle liegen geblieben, an der kein Schiff mehr passieren könne. Auf den Flüssen beeinträchtigen derzeit zudem die niedrigen Pegelstände die Schifffahrt, aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist der Betrieb vielerorts bereits weitgehend eingestellt.

Die Polizei ermittelt nun, warum das Steuerhaus nicht abgesenkt war. Womöglich lag auch das Schiff im Wesel-Datteln-Kanal zu hoch im Wasser – möglicherweise, weil es nur wenig beladen war.