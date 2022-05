Eine hitzige Auseinandersetzung zwischen einer am Boden sitzenden Jugendlichen und einem Polizisten, der Griff eines Beamten nach einem Handy und der Vorwurf der Polizeigewalt: Auch drei Tage nach einem Polizeieinsatz in Dortmund dauern die Diskussionen über ein mögliches Fehlverhalten der beteiligten Beamten an. Die Szenen kursieren seitdem in Form eines Videos in den sozialen Medien.