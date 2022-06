Ein Streit unter Kindern in Dortmund hat einen gewaltsamen Konflikt unter Familien und einen erheblichen Menschenauflauf verursacht. Nach Angaben der Polizei zählten Einsatzkräfte während des Vorfalls vom Freitagabend am Rande eines städtischen Platzes etwa 100 Menschen, von denen sich acht bis zehn aktiv an einer Schlägerei beteiligten. Bei den restlichen Anwesenden habe es sich um »Schaulustige« gehandelt.