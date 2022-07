Zugleich wird es immer trockener. Die Lage ist Experten zufolge zwar deutlich besser als in Italien. Doch der Kampf darum, wer wie viel Wasser wofür nutzen kann, spitzt sich auch hierzulande zu. In einem Land, in dem Wasser bislang ziemlich schamlos zum Rasensprengen, zum Planschen in Swimmingpools, aber auch für die Kühlung von Atomkraftwerken in großem Stil aus Seen, Flüssen sowie dem Boden entnommen wird.

Mancherorts ist es mit einigen Dingen allerdings schon vorbei. In Potsdam zum Beispiel. Da hat nun die Stadtverwaltung die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern bis Oktober verboten . Acht der letzten zehn Frühjahre seien zu trocken gewesen, heißt es unter Berufung auf das Landesumweltamt Brandenburg.