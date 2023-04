In Paris stimmten bei einer Bürgerbefragung fast 90 Prozent für ein Verbot von elektrischen Leihrollern in der Stadt. Nun mehrt sich auch in Deutschland die Kritik an den E-Scootern.

»Aus unserer Sicht müssen wirksame Möglichkeiten für mehr Sicherheit geprüft werden, darunter höhere Bußgelder, intensivierte Belehrungen oder ein Alkoholverbot«, sagte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Verleiher müssten zu mehr Verkehrssicherheit beitragen.