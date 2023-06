Montoyas Sohn Gilbert Balberán berichtete, seine Mutter habe bei der Totenwache am Sonntag nach fünf Stunden mit der linken Hand »gegen die Kiste geschlagen«. Im Krankenhaus werde seine Mutter nun mit Sauerstoff versorgt. »Ihr Herz ist stabil«, sagte Balberán der Zeitung, »El Universo« . »Der Arzt hat ihr in die Hand gekniffen und sie hat reagiert.« In einem von lokalen Medien ausgestrahlten Video sagte er: »Sie haben uns sogar eine Sterbeurkunde gegeben.«