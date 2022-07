Wahrzeichen von Paris »Werden wir den Eiffelturm einstürzen sehen?«

Bereits im Jahr 2010 hieß es in einem Bericht über den Zustand des Eiffelturms, es müsse eine neue Instandhaltungspolitik entwickelt werden. In einem zweiten Bericht von 2014 wurde festgestellt, dass der Turm Risse hat und Rost aufweist, und in einem dritten Bericht aus dem Jahr 2016 wurden 884 Mängel festgestellt, von denen 68 ein Risiko für die »Haltbarkeit« der Struktur darstellten.