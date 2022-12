Zweimal in der Woche sind unsere Kinder bei ihren »deutschen Großeltern«, unseren Freunden Gitta und Elmar, zum Mittagessen und um zu lernen. Einmal waren die Kinder verhindert und wir wollten die Verabredung verschieben. Gitta und Elmar schrieben uns eine Nachricht, in der unter anderem stand: »Wir waren darauf eingestellt, dass eure Kinder heute zu uns kommen.« Die Textnachricht landete zunächst bei meiner Frau Hala. Sie fragte mich: »Samer, was meinen die damit, wenn sie sagen, sie seien ›eingestellt‹«? Ich musste lachen und sagte: »Schau auf dein Handy. Dort gibt es den Menüpunkt ›Einstellungen‹. Hier kannst du das Handy so programmieren, wie es funktionieren soll. Die Deutschen sind so. Sie können nicht nur Geräte einstellen, sondern auch sich selbst. Sie sind eben manchmal selbst ein wenig wie Maschinen, zumindest im Vergleich zu uns Syrern. Deshalb nennen die Araber auch die deutsche Fußballnationalmannschaft so: die Maschine.« Über diese habe ich gestern übrigens eine Fernsehreporterin sagen hören: »Unser Team hatte für diese WM nicht die richtige Einstellung!« Wieder dieses Wort.