Einrichtungsbezogene Impfpflicht Baden-Württemberg kontrolliert Nachweise in der Pflege so gut wie nicht mehr

Entsprechend knüpft Lucha in seiner Begründung für seinen Schritt auch mehr an die praktischen Probleme der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, denn an die rechtliche Lage an. »Unser pragmatisches Vorgehen erspart den Einrichtungsleitungen Arbeit und trägt zudem dazu bei, die medizinisch-pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten und der Pflegebedürftigen sicherzustellen«, teilte er mit. Und: »Da die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende auslaufen soll, wäre die Kontrolle von Personen ohne entsprechende Nachweise bis dahin nicht abschließend möglich.«

Durch den Verzicht, die Nachweise beim Bestandspersonal zu kontrollieren, würden die Gesundheitsämter entlastet, die sich damit verstärkt um den Schutz der vulnerablen Gruppen kümmern könnten, argumentierte Lucha.