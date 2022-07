Die Verteidigung warf die Vorwürfe zurück und argumentierte, Ramírez habe nicht gewusst, dass sie schwanger gewesen sei. Sie hätte zur Toilette gemusst und nicht gewusst, dass sie in den Wehen lag. »Sie war zum ersten Mal Mutter geworden und wusste damals nicht, was mit ihr geschah. Sie ging zur Latrine und stieß etwas aus, aber sie wusste nicht, was es war«, sagte Ramírez' Anwältin Aby Cortez zu CNN. Das Baby soll frühzeitig zur Welt gekommen sein und starb nach der Geburt.