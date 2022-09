Eine Maschine der Royal Air Force brachte den Sarg schließlich am Dienstag von Schottland nach London, wo er am Mittwoch für die Zeit bis zur Trauerfeier feierlich in Westminster Hall aufgebahrt wurde. Unzählige Menschen defilierten am Sarg vorbei, um Abschied von der britischen Königin zu nehmen.

Nach der Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey am Montag werden ihre sterblichen Überreste nach Windsor gebracht. In der dortigen Schlosskapelle wird der Sarg am Montagabend neben dem von Prinz Philip seinen Platz bekommen.

