Entscheidung zu Lützerath Geopfert für ein Versprechen

Auch innerhalb der Partei von Habeck und Neubaur gibt es Kritik. Lützerath abzubaggern sei »eine Entscheidung gegen das Klima, die wir für falsch halten«, sagt Timon Dzienus, Bundessprecher der Grünen Jugend.

Es ist unklar, wie es in Lützerath weitergeht, wann die Siedlung geräumt, die Häuser abgerissen werden. »Was vor Ort passiert, ist schwer vorhersehbar«, sagt RWE-Chef Krebber in Berlin. Sein Konzern mache aber »nichts allein, sondern mit der Landesregierung zusammen«. Es ist ein bemerkenswerter Satz, da die nordrhein-westfälische Landesregierung prinzipiell nicht für die Räumung von potenziellen Tagebauflächen des Energiekonzerns zuständig ist.

Für einen Einsatz gegen die Aktivisten kann RWE bei der Polizei ein Amts- und Vollzugshilfeersuchen stellen, auch die Räumung des Hambacher Waldes geschah einst auf dieser Grundlage. Wie schon 2018 wäre auch diesmal die Polizei in Aachen zuständig. Noch in der vergangenen Woche hieß es dort, dass man »aktuell keinen Einsatz« in Lützerath plane.

Will man von Neubaur wissen, ob sich die Landesregierung auf einen Großeinsatz der Polizei in Lützerath vorbereite, windet sie sich: »Die Frage einer konkreten Maßnahme für die Verfügbarmachung der bergbaulichen Beanspruchung, würde ich sagen, gehen wir Schritt für Schritt an, in aller Ruhe«, sagt sie. Schon an der ungelenken Formulierung lässt sich erkennen, wie heikel die Lage für Neubaur ist. Womöglich hofft sie, die Situation vor Ort noch lösen zu können, ohne dass Steine geworfen und Schlagstöcke geschwungen werden.

Post von der Ministerin

Am Dienstagmorgen hat die NRW-Wirtschaftsministerin einen Brief verschickt, er ging an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Kohleregion, den Bund für Umwelt und Naturschutz, die Initiative »Alle Dörfer bleiben« und an Aktivistinnen und Aktivisten. Sie wolle mit allen Seiten »zu den getroffenen Vereinbarungen und den jetzt anstehenden Aufgaben ins Gespräch kommen«, heißt es in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. »Ich werde dazu in Kürze mit einem Termin auf Sie zukommen«, schreibt Neubaur.

Die Aktivisten in Lützerath haben zuletzt Unterschriften von Mitstreiterinnen und Mitstreitern gesammelt, die zugesagt haben, sie im Fall einer Räumung vor Ort zu unterstützen. Knapp 10.000 Unterschriften seien bislang zusammengekommen, heißt es. »Nach dem heutigen Tag gehen davon aus, dass noch viel mehr hierherkommen werden«, sagt Aktivistensprecherin Zepplin.