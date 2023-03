Das Leid der Angehörigen der Erdbebenopfer »Das sind normale Reaktionen auf ein unnormales Desaster«

Güler Yavuz Temel saß in Hamburg live am Handy, als in der Türkei die Erde bebte. Ihre Schwiegereltern starben. Jetzt kämpft sie mit Schuldgefühlen. Die Psychiaterin Meryam Schouler-Ocak kennt das Phänomen – und sagt, was hilft.