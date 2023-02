Die europäische Erdbebenwarte EMSC gab die Stärke des Bebens mit 6,3 an. Ihr zufolge ist es in der Region bereits das neunte spürbare Beben binnen der vergangenen 68 Stunden. Laut Augenzeugen wurden dabei weitere Gebäude in der Stadt Antakya beschädigt. Die Erschütterungen seien auch in Syrien, Ägypten und im Libanon zu spüren gewesen.