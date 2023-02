Veranstalter der Trauerfeier sind die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) und der Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine, sie haben Steinmeier eingeladen. Die kurdischen Funktionäre hätten sich gerne beteiligt, wurden nach eigener Darstellung jedoch außen vor gelassen. »Auch wenn wir darüber erfreut sind, dass Sie mit Ihrer Teilnahme ein wichtiges Zeichen setzen werden, sind wir über die Ausgrenzung, die wir durch die Organisatoren erfahren, nicht nur enttäuscht, sondern empfinden dies als zutiefst verletzend«, schreibt Başar Cahit, der Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde Deutschland, in einem Brief an Steinmeier. »Es stimmt nachdenklich, dass wir als Betroffene und trotz der Opfer nicht reden, sondern lediglich dabeistehen dürfen.«