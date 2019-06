Sohn des US-Präsidenten Kellnerin soll Eric Trump ins Gesicht gespuckt haben

Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, soll in einer luxuriösen Bar in Chicago von einer Kellnerin ins Gesicht gespuckt worden sein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Laut "New York Times" sei die Frau nach der Attacke in dem Lokal "The Aviary" vom Secret Service überwältigt worden. Die Polizei habe sie demnach festgenommen und nach zwei Stunden Gewahrsam wieder freigelassen, weil Eric Trump keine Anzeige erstattete.

Police presence outside Aviary after alleged incident between an employee and Eric Trump around 8:30pm pic.twitter.com/1oIiVfsiKj — Mary Ann Ahern (@MaryAnnAhernNBC) 26. Juni 2019

Die Bar bestätigte der Zeitung zufolge den "unglücklichen Vorfall" zwischen einer Mitarbeiterin und Eric Trump. Die Kellnerin sei in den Zwangsurlaub geschickt worden. Folgendes stehe fest: "Kein Kunde sollte jemals bespuckt werden."

In dem Statement kritisierte das Lokal der "New York Times" zufolge ebenso diejenigen, die nun die Schließung der Bar forderten, als auch diejenigen, die den Vorfall loben würden.

Eric Trump ist das drittälteste Kind von Donald Trump. Der 35-Jährige leitet die Geschäfte der Trump Organization.

Der rechtspopulistischen Nachrichtenseite "Breitbart" sagte Eric Trump: "Es war eine widerliche Tat von jemandem, der eindeutig emotionale Probleme hat." Zudem bezog er die Tat auf die Arbeit der Demokraten: Für eine Partei, die Toleranz predige, zeige dies einmal mehr den Mangel an Höflichkeit. Der Vorfall betone nur "Verzweiflung und den Fakt, dass wir gewinnen."

Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem jemand aus dem näheren Umfeld des US-Präsidenten Probleme in einem Restaurant bekommen hat. Vor etwa einem Jahr ist Donald Trumps ehemalige Sprecherin Sarah Huckabee Sanders von einer Restaurantbesitzerin im US-Bundesstaat Virginia zum Gehen aufgefordert worden. "Wir hatten einfach das Gefühl, es gebe Zeitpunkte, an denen Menschen ihre Überzeugungen leben müssen. Das schien so einer zu sein", sagte die Besitzerin damals.