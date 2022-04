Am 9. April 2021 war Prinz Philip gestorben, an seinem ersten Todestag hat die britische Königsfamilie nun mit einer poetischen Hommage an ihn erinnert. Am Samstag veröffentlichten die Royals ein Video mit Bildern aus dem Leben des Prinzgemahls, untermalt von Klaviermusik und mit einem Gedicht von Simon Armitage, dem Poet Laureate des Vereinigten Königreichs.