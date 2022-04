Mit ihrem Vorhaben, Asylbewerber während eines Antragsverfahrens in das ostafrikanische Ruanda zu schicken, hat die britische Regierung harsche Kritik aus der Kirche auf sich gezogen. Die eigene Verantwortung an ein anderes Land auszulagern sei »das Gegenteil der Natur Gottes, der selbst die Verantwortung für unser Scheitern übernommen hat«, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, in seiner Osterpredigt. Die ungewöhnlich klare Stellungnahme schaffte es am Ostersonntag auf die Titelseiten mehrerer britischer Zeitungen.