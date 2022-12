Rixen sagte nach seinem Rücktritt am Montag, seine anfänglichen Zweifel an einer unabhängigen und effektiven Arbeit des Gremiums hätten sich bestätigt. Ein Gespräch der Kommission mit Kardinal Rainer Maria Woelki habe bei ihm ein »massives Störgefühl« hinterlassen, so Rixen. Ihm fehle das Vertrauen, »dass eine Aufarbeitung, die auch Kardinal Woelki selbst betrifft, wirklich gewünscht ist«.