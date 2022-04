In der Stellungnahme vom Dienstag schrieb das Erzbistum, dass zur Tilgung der Schulden keine Kirchensteuergelder verwendet worden seien. Vielmehr seien Mittel aus einem Sondervermögen – dem sogenannten BB-Fonds – genutzt worden. »Hierbei ist wichtig, festzuhalten, dass kein Cent verwendet wurde, der für die Zahlung von Leistungen an Betroffene von sexualisierter Gewalt vorgesehen war und ist«, hob das Erzbistum hervor. »Die dafür gebildeten Rückstellungen existieren weiterhin in voller Höhe.«

Die Kritik an den Zahlungen hält dennoch an. Patrick Bauer vom Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz wird vom Portal katholisch.de unter Berufung auf die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) zitiert : »Die entstandenen Schulden zu bezahlen, finde ich katastrophal. Jeder andere Mensch muss in so einer Situation im schlimmsten Fall in Privatinsolvenz gehen.« In seiner Arbeit als Gefängnisseelsorger begegneten ihm Inhaftierte, »die wegen weitaus weniger Schulden hier sitzen«.