Inzwischen sind Voruntersuchungen angelaufen, unter anderem mit dem Forschungsschiff »Electra af Askö«. Die Vorstudie im Sommer 2021 bestätigte anhand von Untersuchungen mit Sonargeräten und einer Kamera die Ergebnisse der beiden Filmemacher.

Die Frage, wie die insgesamt zwei Löcher in den Rumpf kamen, ist damit allerdings weiter offen. Zudem zeigte die behördliche Untersuchung eine Öffnung am Schiffsbug. Danach befinde sich die Bugrampe nicht mehr an ihrem üblichen Platz, sondern liege – von ihren Halterungen gelöst – auf der Seite. Es gibt also eine Öffnung zum Autodeck.

Angehörige und ihr Kampf um Gewissheit

Die Berichte über den Zustand des Wracks haben auch viele Angehörige der Opfer bewegt. Gelingt es ihnen, doch noch den Grund für den Tod ihrer Liebsten herauszufinden – oder womöglich sogar noch sterbliche Überreste nach Hause zu bringen? Ursprünglich hatte der damalige Ministerpräsident Carl Bildt sogar versprochen, das Schiff zu heben.