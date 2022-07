Die Chance, überhaupt etwas im Eurojackpot zu gewinnen, hat sich von 1:26 auf 1:32 verringert. Dafür gibt es jetzt eine Ziehung am Dienstag und eine am Freitag, zuvor gab es in der internationalen Lotterie nur eine wöchentliche Ziehung.

Noch größere Jackpots sind in anderen Lotterien möglich: In Frankreich etwa wurde im vergangenen Oktober ein Rekordjackpot der Lotterie Euromillionen in Höhe von 220 Millionen Euro geknackt, in England gewann ein Ehepaar im Mai 184.262.899 Pfund, umgerechnet waren das zu diesem Zeitpunkt rund 217 Millionen Euro.