»Bemerkenswert, wie ruhig die bleiben«

Hintergrund der Ermittlungen und Durchsuchungen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft zahlreiche Strafanzeigen. Die Gruppe macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Die Mitglieder kleben sich dabei häufig fest – an Straßen, Autos oder auch an Kunstwerken.

Forscher Quent sagte dennoch, er sehe bisher keine Hinweise auf eine Radikalisierung bei der »Letzten Generation«. »Im Gegenteil: Ich finde es bemerkenswert, wie ruhig die bleiben, auch wenn sie angegriffen werden.« Die Aktivisten machten stoisch das, was sie die ganze Zeit gemacht hätten. »Ich sehe im Sinne einer Radikalisierung hin zu extremeren Mitteln oder zu Gewalt oder zu der Ablehnung von Demokratie – also das, was wir unter Extremismus beschreiben – da sehe ich eigentlich keine Indikatoren.«