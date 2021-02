Fall Woelki Kardinal Marx attestiert der katholischen Kirche großen Schaden

Die Kritik am Kölner Kardinal Woelki im Zusammenhang mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche hält an. Nun hat sich auch der langjährige Vorsitzende der Bischofskonferenz zu Wort gemeldet.