Ein Wagen des Faschingsumzugs von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz hat Empörung ausgelöst. »Wie eine Gegend trotz großartiger Landschaft ihre Zukunft verspielt«, kommentierte der Dresdner Stadtrat und SPD-Landesvorstand, Stefan Engel, ein Video des Umzugs auf Twitter. Die Bilder zeigen den Wagen mit der Aufschrift »Asylranch«, darauf tanzen mehrere Menschen, die sich als amerikanische Ureinwohner verkleidet haben. In der Mitte ist ein Mann in einem Regenbogenanzug an einen Marterpfahl gebunden. An der Seite steht auf einem Schild: »Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland.«