Pfingstmontag, Reformationstag, Tag der Arbeit – jeder liebt sie. Auch, wenn man manchmal gar nicht so genau weiß, warum sie so heißen und was da gefeiert wird.

Ob das »Kar« (steht übrigens für Klage, Kummer, Trauer) in Karfreitag also bedeutet, dass Christen schon mal um Jesus vortrauern – oder ob damit der Gegenspieler des schwarz lackierten Autohelden K.I.T.T. in »Knight Rider« (der eigentlich K.A.R.R. heißt) gemeint ist – geschenkt.