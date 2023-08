Andaya hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt, als er die Entscheidung verteidigte, das vorhandene Warnsystem nicht eingesetzt zu haben. Ein Sirenenalarm während des Feuers hätte keine Menschenleben gerettet, sagte er, denn »die Sirenen werden hauptsächlich bei Tsunamis eingesetzt«.

Verstopfte Fluchtrouten

»Die Bevölkerung ist darauf trainiert, bei Auslösung der Sirene einen höheren Ort aufzusuchen«, argumentierte Andaya. Wären in dieser Nacht die Sirenen ausgelöst worden, wären die Menschen in die Berge und somit in das Feuer geflüchtet, fügte er hinzu.