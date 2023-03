Demokraten befürchten, dass die Gefahr tödlicher Vorfälle durch Schusswaffen in dem Bundesstaat nun zunehmen könnte. Auch in Florida hat es in den vergangenen Jahren immer wieder erschreckende Bluttaten gegeben, darunter das Schulmassaker von Parkland oder den Anschlag von Orlando, bei dem der Täter 49 Menschen in einem Nachtklub tötete. Der republikanische Senator Jim Boyd hielt dagegen: »Böse Menschen werden so oder so an Waffen kommen, und böse Menschen werden mit Waffen böse Dinge tun.«