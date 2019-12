Wiedervereinte Flüchtlingsfamilien So viel Glück

Vor vier Jahren floh der 26-jährige Abdulrazzak Kadri mit seinem jüngeren Bruder Abdullah aus dem vom Krieg zerrütteten Syrien. Nun kann er endlich wieder seine Geschwister und seine Mutter in die Arme schließen. Die 54-jährige Thanaa und ihr Sohn weinen vor Glück und umarmen einander innig.

Die Bilder der niederländischen Fotografin Selma van der Bijl zeigen die reine Freude der Flüchtlingsfamilien genau in den Momenten, in denen sich Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern, Großeltern und Enkel wieder sehen - oft nach vielen Jahren der Trennung.

Die Familien stammen alle aus Konfliktgebieten wie Syrien, Eritrea, Irak oder dem Jemen. Sie mussten ihre Heimat verlassen, weil sie hungerten oder ihr Leben dort zu gefährlich wurde. Nach gefährlicher Flucht per Boot, Bus, Zug oder zu Fuß sind sie in Europa angekommen.

Nun, wenn sie sich wiedersehen scheint aller Kummer, alles Leid verschwunden. Es gibt für einen Augenblick keine Unsicherheit mehr, keine Gefahr. Es sind kurze Zeiten des Friedens, in denen alles in Ordnung ist. Sie schließen sich wieder in die Arme, gehen vor Glück zu Boden, sind erleichtert, können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Jede Wiedervereinigung ist etwas Besonderes", sagt van der Bijl.

Für ihr Diplomprojekt an der Fotoacademie in Amsterdam traf die Fotografin rund ein Jahr lang Flüchtlingsfamilien am Amsterdamer Flughafen Schiphol, um solche Situationen festzuhalten. Dafür setzte sie sich mit dem Niederländischen Flüchtlingsrat VluchtelingenWerk in Verbindung, der auf seiner Website eine Anfrage veröffentlichte. Interessierte konnten sich freiwillig melden, um an dem Projekt teilzunehmen.

Weil im Vorfeld nie klar war, wann die Familienzusammenführung genehmigt werden würde, stand van der Bijl manchmal monatelang mit den Familien oder den Sozialarbeitern in Kontakt. Einige lebten seit langer Zeit mit der Ungewissheit, ob sie ihre Verwandten jemals wiedersehen würden. Väter hatten ihre Kinder noch nie gesehen, weil sie in ihrer Abwesenheit geboren wurden.

Vor Ort wartete die Fotografin häufig sehr lange mit den Familien. Es kam vor, dass Angehörige nicht im vereinbarten Flugzeug waren, niemand Information über sie hatte - nervenaufreibende Stunden. Der eigentliche Moment der Wiedervereinigung dauerte aber oft nur etwa eine Minute, weshalb sich van der Bijl vollkommen darauf konzentrieren musste, diesen festzuhalten.

"Mit meinem Projekt möchte ich zeigen, dass Flüchtlinge Menschen sind - nicht nur Zahlen oder ein Problem, das verschwinden muss", sagt van der Bijl. "Hinter jeder Statistik verbergen sich menschliche Schicksale, die es wert sind, geteilt zu werden."