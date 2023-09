Das geht aus einem nun veröffentlichten Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervor. Erst in einer Höhe von 1550 Fuß (472 Metern) war es ihnen demnach nach gut zehn Sekunden gelungen, den steilen Sinkflug zu beenden und mit dem Jet wieder an Höhe zu gewinnen. Das Flugzeug hatte rapide an Höhe verloren, wie zuvor das Portal »aero.de « unter Berufung auf den Bericht nachzeichnete.