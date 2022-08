Was sich diese Woche an Bord einer Maschnine der Airline ereignet haben soll, wäre dagegen ein durch und durch menschliches Versagen. Auf Flug ET 343 von Khartum im Sudan nach Addis Abeba in Äthiopien sind Medienberichten zufolge beide Piloten während des Flugs im Cockpit eingeschlafen – und haben den Flughafen verpasst.