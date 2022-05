Flugstopps und Atemnot Alarmstufe Orange durch schwere Sandstürme im Irak

Sowohl am Flughafen der Hauptstadt Bagdad als auch in Nadschaf im Süden wurden Flüge wegen der schlechten Sicht ausgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA am Sonntag berichtete . »Die Flüge sind ausgesetzt, bis die Sichtverhältnisse sich verbessern«, zitierte INA aus Flughafenkreisen in Nadschaf. Die Sichtweite wurde mit weniger als 500 Metern angegeben, wie etwa der britische »Guardian « berichtete.