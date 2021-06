Hunderte betroffene Mädchen und Jungen Zwangsadoptionen in der DDR sollen wissenschaftlich untersucht werden

Mutmaßlich Hunderte Kinder wurden systemkritischen Eltern in der DDR vom Staat weggenommen. Erst kamen sie in Heime, dann gingen sie an Adoptiveltern. Nun sollen Wissenschaftler die Vorgänge untersuchen.